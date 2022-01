Raid sauditi nel nord dello Yemen, 100 tra morti e feriti (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' di almeno 100 vittime, tra morti e feriti, il bilancio di Raid aerei sauditi nel nord dello Yemen, contro la roccaforte degli insorti Huthi filo - iraniani. Lo riferisce il Comitato internazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' di almeno 100 vittime, tra, il bilancio diaereinel, contro la roccaforte degli insorti Huthi filo - iraniani. Lo riferisce il Comitato internazionale ...

