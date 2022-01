Quirinale, Conte frena su Casini: Segre, Riccardi e Severino tra nomi M5S (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – In pole la senatrice a vita, simbolo della memoria della Shoah, Liliana Segre. Ma anche il fondatore della comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, nonché un altro volto del governo Monti, quello della ex Guardasigilli Paola Severino. Sarebbero questi i profili che rimbalzano nel M5S per la partita del Colle, nomi di bandiera sì, ma sui quali si ragiona da giorni e si continua a ragionare in queste ore. Quanto all’opzione Casini, c’è chi nelle file del Movimento sbianca di fronte al nome dell’ex presidente della Camera – che pur vanta ottimi rapporti personali con diversi grillini – “ma chi si piega a Letta avallerebbe anche questo piuttosto che un nome votabile del centrodestra”, si sfoga un volto noto del Movimento. Sull’opzione Casini, in pista da sempre, sarebbe ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – In pole la senatrice a vita, simbolo della memoria della Shoah, Liliana. Ma anche il fondatore della comunità di Sant’Egidio, Andrea, nonché un altro volto del governo Monti, quello della ex Guardasigilli Paola. Sarebbero questi i profili che rimbalzano nel M5S per la partita del Colle,di bandiera sì, ma sui quali si ragiona da giorni e si continua a ragionare in queste ore. Quanto all’opzione, c’è chi nelle file del Movimento sbianca di fronte al nome dell’ex presidente della Camera – che pur vanta ottimi rapporti personali con diversi grillini – “ma chi si piega a Letta avallerebbe anche questo piuttosto che un nome votabile del centrodestra”, si sfoga un volto noto del Movimento. Sull’opzione, in pista da sempre, sarebbe ...

Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - ItaliaViva : Elezioni per il Quirinale: l'incontro Salvini - Conte. Intervista a @Michele_Anzaldi - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - Simo07827689 : RT @BimbePeppe: #Fraccaro pare avesse promesso a #Salvini voti 5 stelle per la candidatura di #Tremonti al #Quirinale. #Conte e #M5S apron… - lifestyleblogit : Quirinale, Conte frena su Casini: Segre, Riccardi e Severino tra nomi M5S - -