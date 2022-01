Omicron 2, cosa sappiamo: “E’ veloce, può crescere in Italia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – In Finlandia non l’hanno ancora intercettata, ma negli altri Paesi nordici Omicron 2 sta dando l’assedio alla ‘versione 1’ dell’ultimo mutante del covid. E “dal momento che la nuova variante, BA.2, sembra sostituire BA.1, si potrebbe presumere che abbia una migliore capacità di diffusione”. “Il tempo ce lo dirà”. “In quanto tale, probabilmente non è molto più preoccupante di BA.1, ma abbiamo potuto seguirne gli effetti solo per un tempo molto breve” al momento. Seppo Meri insegna Immunologia all’università di Helsinki. E dalla sua Finlandia sorprendentemente ‘a zero Omicron 2’, sebbene circondata da Paesi in cui la sua ascesa è già cominciata, ha un osservatorio privilegiato di quello che sta accadendo nella famiglia Omicron con questa variante ‘sorella’. Anche in Italia “è plausibile che cresca”, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – In Finlandia non l’hanno ancora intercettata, ma negli altri Paesi nordici2 sta dando l’assedio alla ‘versione 1’ dell’ultimo mutante del covid. E “dal momento che la nuova variante, BA.2, sembra sostituire BA.1, si potrebbe presumere che abbia una migliore capacità di diffusione”. “Il tempo ce lo dirà”. “In quanto tale, probabilmente non è molto più preoccupante di BA.1, ma abbiamo potuto seguirne gli effetti solo per un tempo molto breve” al momento. Seppo Meri insegna Immunologia all’università di Helsinki. E dalla sua Finlandia sorprendentemente ‘a zero2’, sebbene circondata da Paesi in cui la sua ascesa è già cominciata, ha un osservatorio privilegiato di quello che sta accadendo nella famigliacon questa variante ‘sorella’. Anche in“è plausibile che cresca”, ...

Advertising

ladyonorato : Omicron, choc in Israele: record storico di contagi dopo la 4° dose di vaccino. Il sospetto, cosa sta succedendo (l… - Adnkronos : Omicron 2, cosa sappiamo della sottovariante? #covid - AurelianoStingi : I dati provenienti da Israele sulla quarta dose paiono confermare che non sono in grado di fermare l'INFEZIONE da… - FilippoCarmigna : Omicron 2, cosa sappiamo: 'E' veloce, può crescere in Italia' - rafrom1973 : RT @AurelianoStingi: Ottime notizie dal fronte vaccini, ulteriore conferma che 3 dosi di Pfizer ( simile a Moderna) neutralizzano Omicron i… -