Mi paghi e ti contagio | la follia no vax corre sulle chat | in vendita fiale di saliva infetta

Advertising

fernandam58 : @Dody19250459 @LaBombetta76 In effetti non è giusto dire SCEMI. Semmai IRRESPONSABILI! Io se ne avessi il potere, f… -

Ultime Notizie dalla rete : paghi contagio

TGCOM

Fiale di salive, tamponi usati, incontri per infettarsi: per ottenere il Green pass , i no vax sono disposti a tutto, anche a pagare per farsi contagiare. 'Dritto e Rovescio' ha svolto un viaggio ...E nel frattempo i responsabili deldiventavano quelli che portavano il cane a spasso, o ... che scandivano a piena voce una richiesta semplice e immediata: tu ci chiudi, tu ci. Dopo la ...I messaggi sulle chat sono tantissimi e tutti dello stesso tenore. "Qualcuno positivo disposto a passare il virus?", si legge, o ancora: "Quanto sareste disposti a pagare per una fiala di saliva infet ...Guarita, e non solo clinicamente. Anche dal punto di vista legale , perché in possesso di un tampone negativo effettuato non in modalità fai da te, ma in un centro del sistema ...