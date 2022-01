Loredana Lecciso sono stata contattata per L’Isola dei Famosi e si sbilancia su un nome

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi Loredana Lecciso allo scoperto: “Non ho detto no” - #Isola #Famosi #Loredana #Lecciso - ParliamoDiNews : Jasmine Carrisi diventa rossa: il nuovo look della figlia di Loredana Lecciso e Albano - - zazoomblog : Al Bano Carrisi è pazzo di lei: così Loredana Lecciso lo ha conquistato per sempre – FOTO - #Carrisi #pazzo… - KATYAMALAGNINI : RT @KATYAMALAGNINI: Sul nuovo numero di VERO TV trovate anche la mia intervista a Loredana Lecciso! Parteciperà all'Isola dei famosi? Scopr… - ParliamoDiNews : Loredana Lecciso all`Isola dei Famosi: arriva la risposta della showgirl #loredana #lecciso #allisola #famosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Altri sono i nomi che circolano, ma non è ancora stata data ufficialità: Gianmarco e Luca Onestini, Alessia Fabiani, Olga Plachina, Dayane Mello ,e la figlia Jasmine, Luigi Oliva, ...potrebbe partecipare a L'Isola dei Famosi insieme a sua figlia Jasmine Carrisi. Il reality show comincerà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. L'anno scorso, dopo il successo ...Loredana Lecciso sarà una delle concorrenti della prossima edizione dell''Isola dei famosi'. A far trapelare l'indiscrezione il Settimanale Chi: 'Gira voce .... Loredana Lecciso è stata contattata per ...Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi ed una storia piena di alti e bassi. Una delle ultime evoluzioni è stata spiegata dalla stessa showgirl ...