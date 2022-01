Lavoro, Inps: “Nei primi dieci mesi 2021 +20% di assunzioni sul 2020. Boom per stagionali, somministrazione e contratti a termine” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Frena la cassa integrazione, vola il precariato. L’Inps ha rilevato che nel 2021 sono state autorizzate in tutto 2.821,2 milioni di ore di Cig, il 35% in meno rispetto a quelle delle 2020, nonostante un’accelerazione a dicembre. L’Osservatorio sul precariato aggiornato a ottobre mostra poi che nei primi dieci mesi dell’anno i datori di Lavoro privati hanno concluso 5.987.000 assunzioni, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. L’incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ma il vero Boom ha riguardato assunzioni in somministrazione e stagionali (+30%) seguite dall’apprendistato (+24) e da contratti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Frena la cassa integrazione, vola il precariato. L’ha rilevato che nelsono state autorizzate in tutto 2.821,2 milioni di ore di Cig, il 35% in meno rispetto a quelle delle, nonostante un’accelerazione a dicembre. L’Osservatorio sul precariato aggiornato a ottobre mostra poi che neidell’anno i datori diprivati hanno concluso 5.987.000, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del. L’incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ma il veroha riguardatoin(+30%) seguite dall’apprendistato (+24) e daa ...

