Koren Shadmi e la sua visione del futuro nel nuovo graphic novel “Highwayman”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nato in Israele e trasferitosi a New York, dove insegna Arti visive,è un illustratore e fumettista pubblicato in diversi Paesi del mondo. Le sue opere si contraddistinguono per la loro natura visionaria, enigmatica, inquieta scandita da colori essenziali e luminosi che riflettono ambienti e stati d’animo. Non fa eccezione il suo, «», in cui osserviamo il mondo e i suoi cambiamenti attraverso gli occhi di un insolito protagonista. Un uomo riservato e solitario che viaggia attraverso i secoli alla ricerca della fonte della sua, apparentemente irreversibile, condizione: l’immortalità. Un percorso che si sviluppa in sette episodi, ognuno dei quali ambientato in unvia via più lontano. Legato alla strada, alla mercé di ...