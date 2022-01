Elettra Lamborghini: quando svenne in studio al Gran Hermano Vip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Elettra Lamborghini a giro per il mondo ha regalato bellissime pagine televisive di puro trash, ma purtroppo per noi ha sempre rifiutato di partecipare a produzioni nostrane. Corteggiata sia da L’Isola dei Famosi che dal Grande Fratello Vip, la Lambo ha sempre risposto ‘no grazie’ preferendo partecipare a produzioni estere come il Big Brother Brazil, il Gran Hermano Vip in Spagna, il Geordie Shore e Super Shore di MTV. In Spagna al GH Vip è stata eliminata ad un passo dalla finalissima (era il 2017) e si è classificata quarta dietro il trio tutto femminile composto da Daniela, Irma ed Alyson. quando è arrivata in studio, Elettra Lamborghini ha avuto un piccolo malore. Il tutto è successo dopo aver visto il video della lite (super ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022)a giro per il mondo ha regalato bellissime pagine televisive di puro trash, ma purtroppo per noi ha sempre rifiutato di partecipare a produzioni nostrane. Corteggiata sia da L’Isola dei Famosi che dalde Fratello Vip, la Lambo ha sempre risposto ‘no grazie’ preferendo partecipare a produzioni estere come il Big Brother Brazil, ilVip in Spagna, il Geordie Shore e Super Shore di MTV. In Spagna al GH Vip è stata eliminata ad un passo dalla finalissima (era il 2017) e si è classificata quarta dietro il trio tutto femminile composto da Daniela, Irma ed Alyson.è arrivata inha avuto un piccolo malore. Il tutto è successo dopo aver visto il video della lite (super ...

