Dramma della solitudine ad Ariccia: ha un malore ma è solo in casa, deceduto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era solo in casa, nessuno che potesse intervenire o aiutarlo. E’ moto così un uomo ad Ariccia, precisamente in via Rufelli. Un malore se lo è portato via, in quella casa in cui viveva in solitudine. Il Drammatico evento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. l’allarme è stato lanciato da un amico, preoccupato dal fatto che non rispondesse al citofono. Sono intervenuti così i vigili del fuoco che hanno così permesso di entrare nella casa. Poi, l’arrivo dei carabinieri. Ma non c’è stato nulla da fare: il decesso dell’uomo è stato accertato e segnalato per cause naturali. Soffriva, infatti, di patologie pregresse. (Foto di repertorio) Leggi anche: Frascati, “furbetto” del green pass: entra nel locale con il pass di un altro, multa e denuncia su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Erain, nessuno che potesse intervenire o aiutarlo. E’ moto così un uomo ad, precisamente in via Rufelli. Unse lo è portato via, in quellain cui viveva in. Iltico evento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. l’allarme è stato lanciato da un amico, preoccupato dal fatto che non rispondesse al citofono. Sono intervenuti così i vigili del fuoco che hanno così permesso di entrare nella. Poi, l’arrivo dei carabinieri. Ma non c’è stato nulla da fare: il decesso dell’uomo è stato accertato e segnalato per cause naturali. Soffriva, infatti, di patologie pregresse. (Foto di repertorio) Leggi anche: Frascati, “furbetto” del green pass: entra nel locale con il pass di un altro, multa e denuncia su Il ...

