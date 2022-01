Covid, arriva il fondo per gli indennizzi dei vaccini non obbligatori. Ora i no vax saranno contenti? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alcune fonti della Lega hanno fatto sapere che c'è stato il via libera al fondo per gli indennizzi dei vaccini non obbligatori, come quelli per il Covid. 'La nostra proposta finalmente viene accolta: ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alcune fonti della Lega hanno fatto sapere che c'è stato il via libera alper glideinon, come quelli per il. 'La nostra proposta finalmente viene accolta: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare… - MediasetTgcom24 : Covid, arriva fondo per indennizzi vaccini 'non obbligatori' #vaccini - Agenzia_Ansa : FOTO | Arriva il tampone 'sospeso' nel Napoletano. Per chi non può permettersi il costo di fare spesso il test Covi… - siforseno : RT @redcatontheroof: Non bastava il covid, adesso arriva anche Sanremo. - romainbgb : RT @Agenzia_Ansa: Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare alle… -