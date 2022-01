Contagi Covid oggi 21 gennaio in Toscana: i nuovi positivi sono 13.049 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 21 gennaio 2022 - Covid Toscana , i Contagi registrati oggi, 21 gennaio , sono 13.049. Il dato emerge su un totale di 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi. Il ... Leggi su lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 212022 -, iregistrati, 2113.049. Il dato emerge su un totale di 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 188.797 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri eran… - NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - Mov5Stelle : In questi mesi abbiamo imparato che la pandemia ci mette continuamente davanti a sfide nuove e che è essenziale att… - CarlottaMarche7 : RT @lixmax72: E mo chi glielo dice ai 40mijoni di covidioti italiani? La fine della pandemia è vicina, ecco la conferma dell'Oms - Il Tempo… - nuovaferrara : Sale ancora da 1.988 a 2.011 l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti, ma la pandemia ha iniziato a c… -