Colantuono | «Partiremo per Napoli tra mille difficoltà C’è chi scenderà in campo per onor di firma»

Vigilia complicata per Stefano Colantuono. La Salernitana domani dovrebbe partire per Napoli visto che i calciatori positivi, ad oggi, sono otto. Ma la situazione resta in evoluzione. Il tecnico dei granata è intervenuto comunque in conferenza stampa, su Zoom, per presentare la sfida del Maradona, prevista domenica alle 15:00. Queste le sue dichiarazioni così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. Come sta la squadra e, soprattutto, si giocherà? Questi regolamenti sono poco chiari. Due calciatori si sono negativizzati e non sappiamo se possiamo aggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo. Altri otto hanno il covid e, dunque, non saranno a disposizione. Se aggiungiamo gli infortuni e le altre indisponibilità è facile pensare che Partiremo per Napoli tra mille difficoltà. C'è chi scenderà in campo per onor di firma.

