Brian Cox e l’arte di sbattersene delle pubbliche relazioni

(Di venerdì 21 gennaio 2022) «Steven Seagal è ridicolo nella vita quanto lo è sullo schermo». L’autobiografia diCox non è neppure iniziata, siamo alla prima pagina del prologo, e già il Logan Roy di “Succession” ci dice cosa dobbiamo aspettarci: lenon sono affare di suo interesse. Se sfogliate giornali americani, probabilmente sapete di “Putting the Rabbit in the Hat”. È il memoir in cuiCox parla male di tutti: di Johnny Depp che con quelle unghie in “Edward mani di forbice” mica ha bisogno di recitare, e infatti non fa alcuno sforzo in tal senso; del “Trono di spade” in cui rifiutò una parte perché non lo pagavano abbastanza e il personaggio moriva pure presto e i soldi veri nelle serie si fanno solo con più stagioni; di Edward Norton che sul set della “Venticinquesima ora” aveva velleità da sceneggiatore e ...

CorkScrew12 : RT @badtasteit: #Succession, #BrianCox spiega perché gli spettatori apprezzano la serie: 'Alle persone piace odiare' - badtasteit : #Succession, #BrianCox spiega perché gli spettatori apprezzano la serie: 'Alle persone piace odiare' - kan_nott : Hahaha I looovve Brian Cox! - badtasteit : #BrianCox la star di #Succession racconta di quando ha perso il ruolo di Malocchio Moody in Harry Potter - _brekkerscane : Il signor Brian C0x che si è svegliato e ha deciso di sparare minchiate a raffica -

Ultime Notizie dalla rete : Brian Cox

BadTaste.it TV

sta promuovendo la sua autobiografia Putting the Rabbit in the Hat e, in una nuova intervista, ha spiegato perché pensa Succession abbia avuto così tanto successo, oltre a parlare del suo ...La star di Succession,, racconta di quando ha perso il ruolo di Malocchio Moody in Harry Potter Lo scozzese, classe 1946, è da sempre un apprezzatissimo attore e caratterista vincitore di ben due ...L’attore protagonista di “Succession” è un reperto di un’altra era geologica, non frequenta i social e non segue le convenzioni che questi impongono. Una rarità, in un mondo dove le dichiarazioni degl ...Brian Cox sta promuovendo la sua autobiografia Putting the Rabbit in the Hat e, in una nuova intervista, ha spiegato perché pensa Succession abbia avuto così tanto successo, oltre a parlare del suo ...