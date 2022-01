Atletica: ladri a casa Tortu, 'probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole". Così Filippo Tortu ha raccontato in una storia su Instagram che i ladri si sono introdotti nella sua casa di Costa Lambro, frazione di Carate Brianza per rubare la medaglia d'oro conquistata a Tokyo nella staffetta 4x100. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato inmia,perladi. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole". Così Filippoha raccontato in una storia su Instagram che isi sono introdotti nella suadi Costa Lambro, frazione di Carate Brianza per rubare lad'oro conquistata anella staffetta 4x100.

