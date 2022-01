“Anomalia cardiaca post-Covid”, anche Ounas costretto a fermarsi (Di venerdì 21 gennaio 2022) anche Adam Ounas è stato costretto a fermarsi a causa di un’Anomalia post-Covid. E’ quanto confermato dal Ct dell’Algeria, si tratta di un altro caso negli ultimi giorni dopo quelli di Aubameyang e Lemina. Il calciatore del Napoli non è sceso in campo nella partita di Coppa d’Africa. I dettagli sono stati svelati dal ct Djamel Belmadi al sito ‘dzfoot.com’: “c’è il segreto medico ma per lui sono necessari approfondimenti cardiaci. Adam era positivo al Covid, dopo ha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami, con i medici che hanno registrato un’Anomalia al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 gennaio 2022)Adamè statoa causa di un’. E’ quanto confermato dal Ct dell’Algeria, si tratta di un altro caso negli ultimi giorni dopo quelli di Aubameyang e Lemina. Il calciatore del Napoli non è sceso in campo nella partita di Coppa d’Africa. I dettagli sono stati svelati dal ct Djamel Belmadi al sito ‘dzfoot.com’: “c’è il segreto medico ma per lui sono necessari approfondimenti cardiaci. Adam era positivo al, dopo ha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami, con i medici che hanno registrato un’al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test ...

