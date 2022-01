WWE: Ascolti ancora in calo per NXT 2.0 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per NXT 2.0, infatti la puntata andata in onda martedì notte ha fatto registrare un netto calo di Ascolti rispetto alla puntata della settimana precedente, totalizzando 587.000 Ascolti e un rating, per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.11. Ascolti decisamente in calo La puntata di questa settimana ha fatto registrare un deciso calo negli Ascolti rispetto alla settimana precedente sia negli Ascolti totali, che erano stati 647.000 e sia nel rating nella fascia demografica 18-49 che era stato di 0.14. Si tratta di un calo di 60.000 Ascolti in una sola settimana per NXT 2.0. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per NXT 2.0, infatti la puntata andata in onda martedì notte ha fatto registrare un nettodirispetto alla puntata della settimana precedente, totalizzando 587.000e un rating, per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.11.decisamente inLa puntata di questa settimana ha fatto registrare un decisoneglirispetto alla settimana precedente sia neglitotali, che erano stati 647.000 e sia nel rating nella fascia demografica 18-49 che era stato di 0.14. Si tratta di undi 60.000in una sola settimana per NXT 2.0.

La rivoluzione di Shadid Khan: la sua AEW sta cambiando il mondo del wrestling Ad oggi la WWE continua ad essere in testa per ascolti totalizzati, ma a fine luglio si è verificato un clamoroso sorpasso della AEW nella key demo, cioè la fascia d'età dai 18 ai 49 anni che viene ...

