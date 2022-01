Venezia, altri 10 positivi al Covid: ora sono 14. A rischio la partita con l’Inter (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Venezia ha comunicato la presenza di altri 10 positivi al Covid all’Interno del gruppo squadra. Match con l’Inter a rischio Il Venezia, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la positività al Covid-19 di altri 10 membri del gruppo squadra. In totale sono quindi 14 i contagiati e sarebbe ora a rischio il match di sabato contro l’Inter. Con il nuovo protocollo, infatti, con 9 calciatori positivi scatta lo stop. IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilha comunicato la presenza di10alalno del gruppo squadra. Match conIl, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato latà al-19 di10 membri del gruppo squadra. In totalequindi 14 i contagiati e sarebbe ora ail match di sabato contro. Con il nuovo protocollo, infatti, con 9 calciatoriscatta lo stop. IL COMUNICATO – «IlFC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni,...

