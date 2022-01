Uomini e Donne, Ciprian e Andrea Nicole commentano il trono di Luca Salatino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Intervistati da un noto web magazine, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte tra le altre cose hanno detto la loro su Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta Giusti che è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Pur ammettendo che il suo preferito era Samuele Carniani, che è stato poi la scelta di Roberta, Ciprian ha affermato che Luca teneva a Roberta e ci è rimasto male, ma adesso è sul trono e avrà modo di rifarsi. Uomini e Donne, “Hai il pisello?”: la risposta epica di Andrea Nicole Conte L'ex tronista di Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Intervistati da un noto web magazine,Aftim eConte tra le altre cose hanno detto la loro su, ex corteggiatore di Roberta Giusti che è diventato il nuovo tronista di. Pur ammettendo che il suo preferito era Samuele Carniani, che è stato poi la scelta di Roberta,ha affermato cheteneva a Roberta e ci è rimasto male, ma adesso è sule avrà modo di rifarsi., “Hai il pisello?”: la risposta epica diConte L'ex tronista di, ...

Advertising

nzingaretti : Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente d… - robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - Stasera_in_TV : LA 5: (23:35) Uomini e Donne (Talk Show) #StaseraInTV 20/01/2022 #SecondaSerata @social_mediaset #La5 - furbyburbyss : Ho riscaricato tinder ed in tre ore il risultato è match con uomini: il 90% match con donne: 0% smettetela di mette… -