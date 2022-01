Quirinale, trattative in stallo Draghi non si ferma: le preoccupazioni per la pandemia e il destino del Pnrr (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continuano i colloqui riservati del presidente del Consiglio a Palazzo Chigi: Draghi è attento a quanto succede nei partiti in vista del voto per scegliere il presidente della Repubblica, perché se la maggioranza dovesse spaccarsi le ripercussioni per il governo sarebbero inevitabili Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Continuano i colloqui riservati del presidente del Consiglio a Palazzo Chigi:è attento a quanto succede nei partiti in vista del voto per scegliere il presidente della Repubblica, perché se la maggioranza dovesse spaccarsi le ripercussioni per il governo sarebbero inevitabili

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale trattative Caso Moby, Grillo ai suoi: 'Tirrenia sta fallendo, possiamo intervenire?' Caso Moby, Grillo scrive a Toninelli e Patuanelli: 'Aiutiamoli' Continua il difficile momento del M5s , nel pieno delle trattative per le elezioni del Quirinale è esploso il caso Grillo , il garante è stato iscritto nel registro degli indagati per traffico illecito di influenze , avrebbe favorito l'imprenditore amico ...

Quirinale, Berlusconi prende tempo. In corsa Gianni Letta e Casellati E il vertice di Villa Grande, che dovrebbe sbloccare le trattative del centrodestra per il Quirinale, diventa un'incognita. Il Cavaliere prende tempo, non ritiene opportuno rispondere alla domanda ...

Quirinale, il premier Draghi non si ferma. Le preoccupazioni per la pandemia e il destino del Pnrr Corriere della Sera Nella corsa al Colle spunta l’opzione Casellati La padovana presidente del Senato guadagna posizioni a scapito di Berlusconi. E dal 3 febbraio potrebbe essere Capo dello Stato provvisorio ...

Berlusconi resta a Milano, 'congelato' il vertice di centrodestra sul Quirinale L'operazione 'scoiattolo' si complica. Secondo fonti parlamentari l'ex premier oscilla tra la tentazione di evitare la conta e la determinazione a chiedere una prova di lealtà. Meloni: "Il centrodestr ...

