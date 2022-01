«No vax, no play»: dopo Djokovic in Australia rischia anche la star del windsurf Slater (Di giovedì 20 gennaio 2022) dopo il caso Djokovic adesso è la volta di Kelly Slater, 11 volte campione del mondo di windsurf, a cui potrebbe essere negato il diritto di gareggiare in Australia in occasione degli eventi della World Surf League a Victoria’s Bells Beach e Margaret River tra marzo e aprile. A ribadirlo è il ministro della salute Greg Hunt all’emittente Australiana Channel 9: «Penso che siamo stati abbastanza chiari con il caso Novak Djokovic: “No vax, no play“. È un messaggio piuttosto semplice, non importa quale sia lo sport, siamo imparziali. Spero che Slater si vaccini e che gareggi». anche il premier dello stato di Vittoria Daniel Andrews, secondo quanto riportato dal Guardian, ha dichiarato che sperava che non si sarebbero ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022)il casoadesso è la volta di Kelly, 11 volte campione del mondo di, a cui potrebbe essere negato il diritto di gareggiare inin occasione degli eventi della World Surf League a Victoria’s Bells Beach e Margaret River tra marzo e aprile. A ribadirlo è il ministro della salute Greg Hunt all’emittentena Channel 9: «Penso che siamo stati abbastanza chiari con il caso Novak: “No vax, no“. È un messaggio piuttosto semplice, non importa quale sia lo sport, siamo imparziali. Spero chesi vaccini e che gareggi».il premier dello stato di Vittoria Daniel Andrews, secondo quanto riportato dal Guardian, ha dichiarato che sperava che non si sarebbero ...

