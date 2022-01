Mourinho tenta lo sgarbo alla Juventus: colpo lampo a gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la vittoria sul Cagliari la Roma mette nel mirino l’Empoli. Intanto è duello con la Juventus per l’attaccante La Roma è al lavoro in vista della trasferta di Empoli.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la vittoria sul Cagliari la Roma mette nel mirino l’Empoli. Intanto è duello con laper l’attaccante La Roma è al lavoro in vista della trasferta di Empoli.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho tenta Roma, l'Everton tenta Mourinho Commenta per primo Esonerato Rafa Benitez , l'Everton in Premier League sta cercando il suo sostituto in panchina e ha fatto un sondaggio con l'attuale allenatore della Roma , José Mourinho , che però non vuole lasciare i giallorossi a stagione in corsa.

Francesco Balzani Tornano Cristante e Ibanez, ma niente turn over. La Roma domani Un torneo che Mourinho ha vinto nel 2010 proprio all'Olimpico e al quale non intende rinunciare. In ... La Salernitana di Sabatini tenta il fuori rosa Santon che sta discutendo la rescissione con sei ...

Conte ha detto sì, lo prende la Juventus: Mourinho a mani vuote La Juventus potrebbe realizzare un colpo importante nel calciomercato di gennaio a discapito della Roma di Mourinho: via libera di Conte ...

