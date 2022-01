Marco Melandri torna sulla questione Covid-19: “Non sono no vax…” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una frase di Marco Melandri aveva scatenato indignazione e critiche dal mondo dei vaccinati elevandolo, invece, come idolo per la controporte no vax, ovvero la fetta di italiani contraria alla vaccinazione. Una questione che, nel nostro Paese, ha avuto una cassa di risonanza mediatica molto importante, con l’ex campione di motociclismo che ha dovuto ritrattare quasi immediatamente le sue dichiarazioni sul Covid-19. Le parole di Marco Melandri sul Covid-19 Ecco le parole dell’ex campione di motociclismo intervenuto come ospite, in collegamento, al programma tv Non è l’Arena presentato da Massimo Giletti su La7. “Era un momento di frustrazione incredibile, perché vivere al giorno d’oggi non è facile, sicuramente io non ho cercato il contatto, ma una volta avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una frase diaveva scatenato indignazione e critiche dal mondo dei vaccinati elevandolo, invece, come idolo per la controporte no vax, ovvero la fetta di italiani contraria alla vaccinazione. Unache, nel nostro Paese, ha avuto una cassa di risonanza mediatica molto importante, con l’ex campione di motociclismo che ha dovuto ritrattare quasi immediatamente le sue dichiarazioni sul-19. Le parole disul-19 Ecco le parole dell’ex campione di motociclismo intervenuto come ospite, in collegamento, al programma tv Non è l’Arena presentato da Massimo Giletti su La7. “Era un momento di frustrazione incredibile, perché vivere al giorno d’oggi non è facile, sicuramente io non ho cercato il contatto, ma una volta avuto ...

