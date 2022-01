Mamma sconvolta dopo il test del DNA, risulta che non è la madre naturale dei suoi figli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lydia Fairchild ha vissuto un’esperienza che nessuna Mamma dovrebbe mai affrontare: è stata accusata di non essere la madre naturale dei suoi figli. Noi Mamma portiamo in grembo i nostri figli, li partoriamo e li cresciamo, senza mai pensare neanche per un minuto che qualcuno potrebbe mettere in dubbio tutto ciò. Ma una Mamma dello stato di Washington ha quasi perso i suoi figli a causa del risultato di un test del DNA. Nel 2006 Lydia aveva difficoltà economiche e ha dovuto fare richiesta per ricevere gli aiuti dal governo. Uno dei requisiti era il test del DNA che dimostrasse che lei e il suo partner sono i genitori naturali dei loro ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lydia Fairchild ha vissuto un’esperienza che nessunadovrebbe mai affrontare: è stata accusata di non essere ladei. Noiportiamo in grembo i nostri, li partoriamo e li cresciamo, senza mai pensare neanche per un minuto che qualcuno potrebbe mettere in dubbio tutto ciò. Ma unadello stato di Washington ha quasi perso ia causa delto di undel DNA. Nel 2006 Lydia aveva difficoltà economiche e ha dovuto fare richiesta per ricevere gli aiuti dal governo. Uno dei requisiti era ildel DNA che dimostrasse che lei e il suo partner sono i genitori naturali dei loro ...

Advertising

frapolis83 : @doctorgis84 Tornavo a casa dall’ospedale sconvolta i primi tempi e per renderle il tutto meno pesante avevamo inve… - Savemeaa1 : Dovrebbe andare a casa Albe e invece per colpa del pelato abbiamo perso Rea e la sua voce magnifica, mamma mia ma i… - purplerain_v : sono sconvolta, mamma mia gaspard, grazie di tutto - CBorzoni : @sara_moretto Mamma mia che faccia sconvolta ?? si vede il sudore che gronda ?? Comunque dopo 2 ore al PC ci vogliono… - vodklix : comunque idc quel ragazzo che assomiglia a eren è proprio Bello oggettivamente non c'è nessuno che può dire che è b… -