LIVE Novara-Dukla Liberec 0-0, Champions League volley 2022 in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Si parte con una grand diagonale di Karakurt da seconda linea. 19:59 Novara risponde con: Chirichella, Washington, Hancock, Karakurt, Herbots, Bosetti e Imperiale. 19:56 Questo il sestetto della formazione ceca: Skrypak, Kohoutova, Necasova, Dostalova, Sotkovska, Kvapilova, Kojdova. 19:53 Le due formazioni stanno concludendo la fase ufficiale di riscaldamento, ormai è tutto pronto. 19:50 Neanche a dirlo, Novara parte con tutti i favori del pronostico, Lavarini potrebbe anche decidere di lasciare a riposo le titolari, vista la ricca e titolata panchina che ha a disposizione. 19:47 Il Dukla Liberec, di contro, si trova in ultima posizione con 0 set vinti e di fatto con zero chance di passare il taglio. 19:44 Chirichella e compagne occupano al ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Si parte con una grand diagonale di Karakurt da seconda linea. 19:59risponde con: Chirichella, Washington, Hancock, Karakurt, Herbots, Bosetti e Imperiale. 19:56 Questo il sestetto della formazione ceca: Skrypak, Kohoutova, Necasova, Dostalova, Sotkovska, Kvapilova, Kojdova. 19:53 Le due formazioni stanno concludendo la fase ufficiale di riscaldamento, ormai è tutto pronto. 19:50 Neanche a dirlo,parte con tutti i favori del pronostico, Lavarini potrebbe anche decidere di lasciare a riposo le titolari, vista la ricca e titolata panchina che ha a disposizione. 19:47 Il, di contro, si trova in ultima posizione con 0 set vinti e di fatto con zero chance di passare il taglio. 19:44 Chirichella e compagne occupano al ...

