Diane Leyre célibataire endurcie | “Je n’ai aucun problème à rester seule pendant un an”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Cette année sera consacrée à son titre, et rien d’autre si cela ne se présente pas. En décembre dernier,était élue Miss France 2022, et ce, grâce aux votes du jury qui ont fait d’elle la plus belle femme de France. Une nouvelle fonction pour cette promotrice immobilière de 24 ans titulaire d’un Bachelor in business administration, qui très vite n’a pas hésité à répondre aux questions et indiscrétions sur sa vie amoureuse. Officiellementa toutefois précisé qu’elle n’était “pas un coeur à prendre”, et ce, parce qu’elle le laissait aux Français. Un détail qu’elle semble regretter aujourd’hui… Ou pas ! En effet, de nouveau interrogée sur sa vie amoureuse,a confié que les prétendants ne se bousculaient pas devant sa ...