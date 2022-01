Codacons lancia una petizione al Governo per ottenere tamponi gratuiti per i cittadini

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul sito ufficiale delè stata pubblicata unache è possibile sottoscrivere per richiedere alDraghi che iper l’individuazione del Covid-19 vengano resio che i prezzi vengano limitati ai soli costi vivi di produzione Come si legge nel comunicato di presentazione della, e come risulta evidente dalle L'articolo proviene da Consumatore.com.

codacons.it

Lanciata petizione Per tale motivo il CODACONS ha deciso di lanciare una petizione per chiedere al Governo di intervenire sui costi dei tamponi, rendendoli gratuiti per i cittadini o almeno limitandoli ai soli costi vivi di produzione. Cittadini possono firmare appello che sarà presentato al Presidente Draghi.