Calciomercato Juventus, Arthur all’Arsenal, stipendio faraonico: le cifre (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Juventus sta per definire la cessione di Arthur all’Arsenal; andiamo a vedere quanto guadagnerà il brasiliano in maglia Gunners. Getty ImagesLa Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe finalmente rinforzare la rosa di Allegri; gli obiettivi, della società bianconera, sono un centrocampista ed un attaccante con la priorità al centravanti (è tornato molto forte il nome di Icardi) considerando le difficoltà palesate da inizio campionato dal reparto offensivo. L’eventuale arrivo dell’argentino permetterebbe alla Juve di cambiare le prospettive in questa seconda parte di stagione. L’affare Icardi, però, è legato almeno ad una cessione e il giocatore più vicino a lasciare Torino sembrerebbe essere Arthur. Federica Nargi, lato B in bella mostra: ecco cosa si vede se ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lasta per definire la cessione di; andiamo a vedere quanto guadagnerà il brasiliano in maglia Gunners. Getty ImagesLa, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe finalmente rinforzare la rosa di Allegri; gli obiettivi, della società bianconera, sono un centrocampista ed un attaccante con la priorità al centravanti (è tornato molto forte il nome di Icardi) considerando le difficoltà palesate da inizio campionato dal reparto offensivo. L’eventuale arrivo dell’argentino permetterebbe alla Juve di cambiare le prospettive in questa seconda parte di stagione. L’affare Icardi, però, è legato almeno ad una cessione e il giocatore più vicino a lasciare Torino sembrerebbe essere. Federica Nargi, lato B in bella mostra: ecco cosa si vede se ...

DiMarzio : .@juventusfc, l'@Arsenal insiste per #Arthur: c'è stato un incontro a Londra con l'agente del giocatore - SkySport : Juventus: l'Arsenal insiste per Arthur, incontro a Londra con l'agente #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus… - DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - calciomercatoit : ???? Effetto domino a centrocampo per la #Juventus: con #Arthur e #Ramsey out, arrivano subito #Zakaria e #Rovella… - RobertoFi89 : Ma un contratto di 6 mesi + opzione per 1 anno a #DiegoCosta non lo volete fare? @juventusfc #Juventus #Calciomercato -