Bianchi rende noti i dati sui contagi. La Uil Campania: “Le scuole sono allo stremo, abbiamo diritto a conoscere i dati reali” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati, ha snocciolato le cifre sui contagi. Numeri che non hanno soddisfatto i sindacati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati, ha snocciolato le cifre sui. Numeri che non hanno soddisfatto i sindacati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi rende noti i dati sui contagi. La Uil Campania: “Le scuole sono allo stremo, abbiamo diritto a conoscere i… - Sir_Bianchi : @FuffaForte No, è che non si rende conto... - rifleplan : @radiosilvana Facciamo chiarezza: o ci si rende ossequiosi e compiacenti stile Fantozzi verso l'ingegneria sociale… - blondic69 : @MIsocialTW E' #vergognoso che un Ministro si trasformi in uno scommettitore e si vanti di una vittoria (presunta… - dilio_bianchi : Non sarebbe nemmeno stupido..... ma l’ossessione d’appartenenza alla sinistra lo rende ottuso. -