Addio a Sergio Lepri: l'ex direttore dell'ANSA aveva 102 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Addio a Sergio Lepri, storico direttore dell'ANSA dal 1962 al 1990, aveva a 102 anni. Nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940 con una tesi sull'estetica di Benedetto Croce, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022), storicodal 1962 al 1990,a 102. Nato a Firenze nel 1919, dove si era laureato in filosofia nel 1940 con una tesi sull'estetica di Benedetto Croce, ...

paolo_levi : RT @Radio1Rai: ???'#SergioLepri è stato un esempio di cittadino e giornalista con la schiena dritta, non ha mai censurato una notizia, non s… - MicheBucci : Morto a 102 anni Sergio Lepri, storico direttore dell'Ansa e Maestro di giornalismo con la M maiuscola.… - Radio1Rai : ???'#SergioLepri è stato un esempio di cittadino e giornalista con la schiena dritta, non ha mai censurato una notiz… - Giovanna_Chirri : Addio Sergio Lepri, grande Direttore, grande giornalista - MartaDj1 : RT @Adnkronos: Addio a Sergio Lepri, il maestro del giornalismo italiano aveva 102 anni. #ultimora -