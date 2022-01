Perché la sostenibilità non può prescindere da cultura e solidarietà

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le crisi ambientale e climatica, emergenze della contemporaneità, richiedono a tutti noi un drastico cambio di rotta in direzione di una nuova percezione della, fonte originaria di progresso. Risiede qui il nocciolo della questione, la chiave per trovare un via d’uscita e trasformare l’attuale, insostenibile, Antropocene in un’epoca che non sia preludio di distruzione. È la tesi degli accademici Alberto De Toni, Gilberto Marzano e Angelo Vianello, che hanno deciso di proporla nel nuovo libro “Antropocene e le sfide del XXI secolo” (edizioni Meltemi). Di questo agile e approfondito testo di 125 pagine, il biologo vegetale Vianello ha curato, in chiave evoluzionistica, i temi relativi alla storia dell’uomo e al suo impatto sull’ambiente; Marzano, studioso d’informatica, ha invece esaminato gli effetti della rivoluzione digitale nel contesto dell’Antropocene ...