NBA | è morta Lusia Harris | l’unica donna scelta al Draft

È, la regina del basket, è scomparsa nella notte inaspettatamente all'età di 66 anni nella sua casa in Mississippi. «Siamo profondamente rattristati nel comunicare che il nostro angelo, la nostra matriarca, sorella, madre, nonna, medagliata olimpica, The Queen of Basketballè scomparsa oggi», ha detto la famiglia in un comunicato.

... il nostro angelo, si è spenta inaspettatamente oggi nel Mississippi", ha dichiarato la famiglia in un comunicato diffuso dal sito ufficiale dell'. "La ricorderemo per la sua carità e i suoi ...Harris non fece mai neanche un provino per la franchigia della Louisiana perché al tempo era incinta , ma anche se la sua carrieranon si è mai concretizzata ? come quella di Denise Long, che i ...NBA: è morta a 66 anni Lusia Harris, la prima e unica donna selezionata al draft per giocare tra i maschi: non lo fece mai perché incinta ...È morta Lusia Harris, la regina del basket, è scomparsa nella notte inaspettatamente all’età di 66 anni nella sua casa in Mississippi. «Siamo profondamente rattristati nel comunicare che il nostro ang ...