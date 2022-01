L' Inter ai quarti di Coppa Italia | battuto l' Empoli dopo 120?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un gol di Sensi allo scadere del primo tempo supplementare porta l'aidi finale didove sfiderà una squadra giallorossa, la vincente di Roma-Lecce. A San Siro piegato 3-2 un ottimoche esce dal campo a testa alta e con l'onore delle armi. Inzaghi perde subito Correa a causa di un problema al flessore. Entra Sanchez che va in gol13?. Nella ripresa, al 61? Bajrami controlla un traversone di Asllani e tra una selva di maglie nerazzurre trova lo spiraglio giusto per mandare la palla in rete segnando l'1-1. A questo punto la gara si accende. Furlan salva l'dalla sfuriata dell'che butta dentro Calhanoglu, Barella e Perisic alla ricerca del nuovo vantaggio. Ma a passare sono ancora i ...

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche- Empoli, Inzaghi vuole queidi Coppa Italia che complicherebbero la corsa ...Quanta sofferenza in Coppa per l'di Inzaghi che risolve solo ai supplementari una sfida con l'Empoli che aveva quasi perso. ...lo segna Sensi che sta per andare via da Milano e Inzaghi è ai...L'Empoli ci prova ma non ha più lo sprint del secondo tempo, anche affossato dalla botta morale per essere stato a un minuto dai quarti di finale. E allora passa l'Inter, ma che fatica.MILANO (ITALPRESS) – Un gol di Sensi allo scadere del primo tempo supplementare porta l’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia dove ...