Juventus, Ihattaren verso l'Utrecht: contatti continui (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ihattaren Juve: nuovi contatti con l'Utrecht. Le novità per il trequartista olandese, che potrebbe tornare in Patria Secondo quanto riferito da Goal.com, prosegue il dialogo tra Juve e Utrecht legato a Mohamed Ihattaren. Ad oggi, però, l'intesa non è ancora stata trovata. L'idea degli olandesi è quella di un prestito di 18 mesi: nuovi contatti nelle prossime ore per chiudere la trattativa per Ihattaren, in prestito alla Sampdoria nella prima parte di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

