Calciomercato: Atletico Madrid. Gerrard vuole Suarez all'Aston Villa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I due hanno giocato insieme nel Liverpool Madrid (SPAGNA) - Secondo la stampa spagnola Luis Suarez potrebbe tornare in Premier League. L'attaccante dell'Atletico Madrid, 35 anni il prossimo 24 gennaio,... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I due hanno giocato insieme nel Liverpool(SPAGNA) - Secondo la stampa spagnola Luispotrebbe tornare in Premier League. L'attaccante dell', 35 anni il prossimo 24 gennaio,...

Advertising

sportli26181512 : Atletico Madrid: Simeone potrebbe lasciare, pronto il sostituto: Diego Simone potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a… - sportli26181512 : Atletico Madrid: Simeone ne fa fuori tre: Secondo quanto riporta - sportli26181512 : Atletico Madrid, un club vuole Saurez: Secondo quanto scrive il Sun, l'Inter Miami avrebbe messo gli occhi su Luis… - news24_inter : C'è la fila per #Dybala: concorrenza per l'#Inter ?? - sportli26181512 : Arsenal: l'ultima idea per l'attacco è un ex Atletico Madrid: Secondo quanto riporta Sky Sport Germania, l'Arsenal… -