VIDEO Sinner-Sousa 3-0 | Australian Open 2022 | highlights e sintesi Equilibrio nei primi due parziali

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022) Debutto con vittoria per Jannikagli. L’altoatesino ha sconfitto il portoghese Joaocon il punteggio 6-4 7-5 6-1 in due ore e nove minuti di gioco e ha strappato il pass per il secondo turno. Si pensava a un debutto facile per il numero 2 d’Italia, ma, anche a causa della presenza del vento, lo scontro odierno non è stato così semplice. Il portoghese ha infatti disputato un’ottima partita e ci è voluto il migliorper trovare il successo in tre set. L’azzurro è stato bravo a trovare il break decisivo nel decimo game del primo set e poi a evitare il tie-break nel secondo parziale. Nell’ultimo set è invece un pò calato il livello diha chiuso la partita....