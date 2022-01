Una tassa per redistribuire la ricchezza

(Di martedì 18 gennaio 2022) A 50 anni dal capolavoro di John Rawls, “A theory of Justice”, dove il filosofo americano spiegava come una società potesse essere giusta solo sul principio di uguaglianza e di differenza, la giustizia sociale è ancora lontana

NicolaGasparro : Il combinato disposto degli elementi da a) a d) porta a una “inesorabile” ghettizzazione. Dove i prezzi delle case… - LARA13915451 : RT @Giuls8989: Ma questi due sono peggio di una tassa SIAMO FULL ALFIO #gfvip - Giuls8989 : Ma questi due sono peggio di una tassa SIAMO FULL ALFIO #gfvip - Mindsetefinanza : 'L’Oxfam ha chiesto ai vari governi di imporre una tassa una tantum sul patrimonio del 99 per cento sui guadagni in… - ultimora_pol : #Portogallo Rui #Tavares (#LIVRE|G/EFA): 'La proposta di una tassa unica IRS proposta dall'Iniziativa Liberale sott… -

I soldi arriveranno dariedizione della Robin tax, lasui profitti delle società energetiche? 'Il provvedimento, come si dice tecnicamente, deve essere 'bollinabile''. Che cosa significa? '...In questo senso, l'Ong sostiene chedel 99% sul reddito straordinario che i dieci uomini più ricchi del mondo hanno ottenuto durante la pandemia potrebbe servire a produrre abbastanza ...Con la corsa dei prezzi di gas ed energia alcune aziende del settore hanno realizzato grandi guadagni. Ecco che cosa è successo e le soluzioni a breve ...I quattrini che i pavesi pagano con i bollettini della Tari servono interamente a finanziare il ciclo dei rifiuti, attualmente gestito da Asm Pavia Spa, per un gettito annuo media ...