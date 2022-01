Traffico Roma del 18-01-2022 ore 19:30 (Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Arimondi Traffico in diminuzione sulla rete viaria della capitale restano rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e tuscola prudenza poi su via Marcello Alessio dovrà polizia locale segnano un incidente nei pressi di via di Tor Vergata incidente anche su via Laurentina all’altezza di via Cellina Eco rallentamenti verso Raccordo Anulare e all’Olimpico l’incontro di Coppa Italia Lazio Udinese modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico possibili difficoltà per il Traffico tra Prati Flaminio Tor di Quinto al termine della partita alto il livello di smog in questi giorni Traffico dei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde divieto di circolazione fino alle 20:30 per i diesel Euro 3 benzina Euro 2 e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Arimondiin diminuzione sulla rete viaria della capitale restano rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e tuscola prudenza poi su via Marcello Alessio dovrà polizia locale segnano un incidente nei pressi di via di Tor Vergata incidente anche su via Laurentina all’altezza di via Cellina Eco rallentamenti verso Raccordo Anulare e all’Olimpico l’incontro di Coppa Italia Lazio Udinese modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico possibili difficoltà per iltra Prati Flaminio Tor di Quinto al termine della partita alto il livello di smog in questi giornidei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde divieto di circolazione fino alle 20:30 per i diesel Euro 3 benzina Euro 2 e ...

