Tennis: Australian Open, Musetti fuori all'esordio con De Minaur (Di martedì 18 gennaio 2022) Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) - Lorenzo Musetti esce al primo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il 19enne toscano, numero 60 del mondo, cede al 22enne Australiano Alex De Minaur, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-0, 6-3 in due ore e 33 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) - Lorenzoesce al primo turno dell', prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il 19enne toscano, numero 60 del mondo, cede al 22enneo Alex De, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-0, 6-3 in due ore e 33 minuti.

Advertising

Agenzia_Ansa : Jannik Sinner si è qualificato al secondo turno degli Australian Open di tennis #ANSA - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Eliminati al primo turno degli Australian Open di tennis gli azzurri Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Marco Cecc… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Berrettini e Sonego vedono il terzo turno, per il romano quote rasoterra contro Kozlov https:/… - roma_magazine : Tennis, Australian Open: Berrettini e Sonego vedono il terzo turno, per il romano quote rasoterra contro Kozlov -