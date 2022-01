Stop agli oneri di riscossione per le cartelle esattoriali (Di martedì 18 gennaio 2022) Una buona notizia per gli italiani. Dal 2022 non si pagano più gli oneri di riscossione per le cartelle esattoriali. Questo grazie al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Entra quindi in vigore il nuovo modello di cartella di pagamento senza oneri di riscossione, pari al 3 o al 6% delle somme a ruolo per pagamenti entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota dell’1% delle somme iscritte a ruolo per la riscossione spontanea. Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 gennaio 2022) Una buona notizia per gli italiani. Dal 2022 non si pagano più glidiper le. Questo grazie al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. Entra quindi in vigore il nuovo modello di cartella di pagamento senzadi, pari al 3 o al 6% delle somme a ruolo per pagamenti entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota dell’1% delle somme iscritte a ruolo per laspontanea.

Advertising

gazzettamantova : Stop agli scambi di persona: i carabinieri di Mantova nei poli vaccinali Controlli dei Nas all’hub Grana Arena «Q… - massimodigiamb1 : @Pinosuma1 Sono i peggiori Bloccateli #Raffa del M5stelle spiega l'interazione creata per divulgare Fake su… - alexxxxxandro : Da quando i giocatori possono mettere le mani addosso agli arbitri? - AntonellaBucc11 : Ragazzi ve ne prego basta parlare di baru ! Ma lo capite che jess rischia di uscire ! Pensiamo a lei , a salvarla e… - _Overgron_ : RT @roberta5995: Ringraziando Sonia per l'immunità a Soleil, annunciando lo stop work, godendo per la dinamica Soleil vs Manila ed augurand… -