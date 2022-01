Speriamo tu non sia uno dei segni meno sensuali dello zodiaco!

viviannoyingera : @quietnesslover grazie mille per il consiglio tesoro!??adesso abbiamo recuperato una vecchia stufetta che funziona… - vale_ria_ : @borghi_claudio @FmMosca Speriamo. Ma intanto, danni ne stanno già facendo... una volta che uno si è dovuto bucare… - dinogargano : @Valerie22302704 @sararigby7 Non per l'insorgere della patologia , ma un aiuto nel trattamento , soprattutto se la… - CarlaTua18 : @Giusepp99918361 Speriamo bene...ma io la seguo con interesse e stima e le credo...dateci una mano...noi non mollia… - MB1068 : I dati di Israele sono preziosi, permettono dì adeguare le strategie a numeri testati nel mondo reale. Il nostro CT… -

Ultime Notizie dalla rete : Speriamo non

Sport Fanpage

Un bel problema se, pur di uscirne,nell'influenza. Se analizziamo l'incidenza dell'... L'inverno 2021/22è ancora finito, ma per ora sembra simile al precedente. La pratica scomparsa dell'...... purtroppoabbiamo potuto avere i tifosi al nostro fianco, tifosi che si sono dimostrati fedeli e appassionati anche nei momenti più bui,di regalargli un'altra gioia come questa ...Buongiorno. Matteo Salvini ha un piano B per il Quirinale, e B non sta per Berlusconi: «La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei p ...OZIERI. Potrebbe essere una buona notizia anche per Ozieri lo sblocco da parte della Regione, annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Salaris, di ulteriori fondi per le opere incompiute. In ...