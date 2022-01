Soleil Sorge a ruota libera su Delia Duran: “Una disperata…” (Di martedì 18 gennaio 2022) La concorrente del Gf Vip Soleil Sorge a ruota libera su Delia Duran: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle concorrenti che sta facendo discutere particolarmente in questa edizione del Grande Fratello Vip, dove vede alla conduzione Alfonso Signorini un maestro della professionalità e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Ella ha sempre dimostrato di avere un carattere forte ma che soprattutto non le manda a dire, una donna che nel corso delle puntate del Gf Vip ha avuto un flirt con Alex Belli. curiosità (foto web)I protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, trasmissione condotta da Alfonso Signorini che per anni è ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022) La concorrente del Gf Vipsu: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle concorrenti che sta facendo discutere particolarmente in questa edizione del Grande Fratello Vip, dove vede alla conduzione Alfonso Signorini un maestro della professionalità e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne,. Ella ha sempre dimostrato di avere un carattere forte ma che soprattutto non le manda a dire, una donna che nel corso delle puntate del Gf Vip ha avuto un flirt con Alex Belli. curiosità (foto web)I protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, trasmissione condotta da Alfonso Signorini che per anni è ...

