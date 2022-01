Red Canzian | l’ex Pooh ricoverato d’urgenza | Le sue condizioni oggi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Red, uno dei volti dei. Dopo la loro scissione, eventi luttuosi e problemi di salute hanno colpito i componenti del mitico gruppo.bassista è stato l’ultimo a spaventare i fan. Cosa gli è accaduto? Red--Altranotizia1966 – 2016, cinquant’anni di. E’ stato uno dei gruppi più amati dal pubblico italiano, scioltosi definitivamente il 30 dicembre 2016 dopo l’ultimo concerto tenutosi a Casalecchio di Reno. Una storia che per quasi quarant’anni ha visto il suo gruppo storico formato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Rede Stefano D’Orazio, senza dimenticare però lo storico fondatore e paroliere principe del gruppo, Valerio Negrini e Riccardo Fogli, che ha lasciato il gruppo nel 1973 per intraprendere la carriera da solista. Da quel ...

Advertising

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - RitaC70 : RED CANZIAN È USCITO DALLA TERAPIA INTENSIVA LA BELLISSIMA NOTIZIA, MA... - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Renato Zero, messaggio a #Red Canzian: «Amico, tieni duro» - ilmessaggeroit : #Renato Zero, messaggio a #Red Canzian: «Amico, tieni duro» - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: #GoodNews: Red Canzian era stato ricoverato a Treviso ma ora è fuori pericolo #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Per fortuna in un momento molto critico ha potuto contare sul supporto e l'aiuto dell'amicodei Pooh. Maria, moglie morta di Enzo Avitabile e figlie/ La vita privata dell'artista L'...Ph: Stefano.1991/Wikicommonssta meglio , il peggio è passato. Questo è quanto riporta la stampa locale: Il Mattino di Padova ha scritto che l'ex bassista dei Pooh ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'...Renato Zero sceglie la sua pagina social per mandare un messaggio a Red Canzian. E lo fa con parole dolci proprio per i fan dell'ex Pooh, ricoverato nei giorni scorsi a causa di ...Red Canzian è fuori dalla terapia intensiva: l’ex bassista dei Pooh, ricoverato per una grave infezione cardiaca, sta migliorando.