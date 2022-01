Quirinale | Carfagna | “Berlusconi divisivo? La sinistra è surreale”

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – “Assurda questa rappresentazione dellasulla figura divisiva di”. Lo dice, in un’intervista al Giornale, Mara(foto), ministro per il Sud e la coesione territoriale. “Letta – aggiunge – parlava alla platea del Pd, e capisco l’ansia di rassicurare il partito sulla possibilità di esercitare un ruolo in questa elezione. Ho trovato politicamente inconsistente il ragionamento su ‘’. Fino a ieriera considerato dalle sinistre in modo diametralmente opposto, direi ‘con’, nel senso che la sua presenza moderata, europeista, liberale consentiva di ‘condividere’ soluzioni di governo altrimenti impossibili, spesso anche in contrasto con gli alleati sovranisti di Lega e Fdi”, afferma. “Nell’ultimo anno il Pd ...

LiberoQuotidiano.it

Ministro, al di là degli scontri ideologici, il centrodestra sarà decisivo dopo decenni ...Pd Letta secondo il quale la coalizione moderata non ha alcun diritto di rivendicare il? "...Attualmente il borsino delvede sei nomi possibili e una Miss o un mister X ( nomi più o ... da taluni ministri rimasti finora in silenzio come Brunetta e la. Tira aria di franchi ...Silvio Berlusconi non intende ritirarsi dalla corsa per il Quirinale. Ma la Lega vorrebbe trovare un nome alternativo per il prossimo Presidente della Repubblica. La telefonata di chiarimento tra Matt ...ROMA (ITALPRESS) – “Assurda questa rappresentazione della sinistra sulla figura divisiva di Berlusconi”. Lo dice, in un’intervista al Giornale, Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territo ...