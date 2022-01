Omicron, Pfizer: 'Pillola antivirale Paxlovid mantiene efficacia contro variante'. I primi dati degli studi (Di martedì 18 gennaio 2022) primi dati sulla Pillola antivirale di Pfizer. Secondo quanto comunicato dall'azienda oggi 'i risultati di numerosi studi dimostrano che l'efficacia in vitro di nirmatrelvir ', il principale inibitore ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022)sulladi. Secondo quanto comunicato dall'azienda oggi 'i risultati di numerosidimostrano che l'in vitro di nirmatrelvir ', il principale inibitore ...

Advertising

GiovaQuez : L'anti virale Pfizer mantiene l'efficacia in vitro contro Omicron #COVID19 - borghi_claudio : Ma se il vaccino per omicron sarà pronto in marzo (lo dice mr. Pfizer) perché bisogna rompere le scatole alla gente… - MediasetTgcom24 : Pfizer: 'Il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo' #Omicron - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, #pfizer: «#pillola antivirale Paxlovid mantiene efficacia contro variante». I primi dati degli studi https://t… - alelu62 : Intervista esclusiva con il Ceo di Pfizer Albert Bourla: 'Torneremo presto a una vita normale' Il titolo del “giorn… -