Lutto nel calcio | è morto Francisco Gento | leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il mondo delsi è svegliato con una brutta notizia, la morte di: è stato unadele del. E’ entrato nella storia delper aver vinto 6 Coppe dei Campioni, tutte con la stessa maglia. Occupa il trentesimo posto nella speciale classifica dei migliori calciatori del ventesimo secolo stilata da IFFHS. E’ stato considerato uno dei calciatori spagnoli più forti di sempre. Era un calciatore di piede mancino che giocava nel ruolo di ala, il suo punto di forza era la grande velocità, in più è stato grande protagonista con assist e gol. “La figura di Pacorappresenta fedelmente tutti i valori del ...

in casa Real Madrid emondo del calcio. Si è spento a 88 anni Francisco 'Paco' Gento, leggenda dei blancos di cui ha vestito la maglia dal 1953 al 1970, diventando l'unico calciatore nella ...Il mondo del calcio in, specialmente l'ambiente del Real Madrid . E' morto a 88 anni Francisco Gento , leggenda dei ... si leggecomunicato. "Il Real Madrid desidera esprimere le sue ...Francisco Gento, storica bandiera del Real Madrid, è venuto a mancare oggi all’età di 88 anni. Immediato il cordoglio del club Blancos attraverso un comunicato ufficiale. IL CORDOGLIO – «Il Real ...Lutto per il mondo dello sport ... 115 di B e 86 incontri internazionali. Al termine della carriera nel mondo del calcio, Michelotti era entrato nel ciclismo professionistico diventando stretto ...