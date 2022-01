L’immunologa Viola sotto scorta dopo minacce dei No vax: “Stacco prima dal lavoro, anche i carabinieri devono tornare da loro famiglie” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non andrò mai in televisione a dire che i bambini non vanno vaccinati perché metterei a rischio le loro vite e per me è inaccettabile. Non saranno certo le minacce a farmi cambiare idea”. È quanto dice, in un’intervista al Corriere della Sera, L’immunologa Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica città della Speranza di Padova, finita sotto scorta il 6 gennaio scorso dopo aver ricevuto una lettera di minacce dai No Vax contenente anche un proiettile. Da quel giorno è appunto sotto tutela: due carabinieri la seguono ovunque vada e una volante della polizia passa a controllare i dintorni di casa sua. Lei spiega che “essere sempre accompagnata impatterebbe sulla vita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non andrò mai in televisione a dire che i bambini non vanno vaccinati perché metterei a rischio levite e per me è inaccettabile. Non saranno certo lea farmi cambiare idea”. È quanto dice, in un’intervista al Corriere della Sera,Antonella, direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica città della Speranza di Padova, finitail 6 gennaio scorsoaver ricevuto una lettera didai No Vax contenenteun proiettile. Da quel giorno è appuntotutela: duela seguono ovunque vada e una volante della polizia passa a controllare i dintorni di casa sua. Lei spiega che “essere sempre accompagnata impatterebbe sulla vita di ...

