Il 2022 di Laura Pausini si apre con un singolo e film

Nel 2021 con Laura Pausini l`Italia ha conquistato la vittoria di un Golden Globe e la candidatura all`Oscar, prima artista italiana, con "Io Sì". Il 2022 si apre con una nuova canzone "Scatola" preludio di un anno ricco di molte novità. Il 20 gennaio uscirà infatti il suo attesissimo inedito, "Scatola", che accompagnerà il nuovo film Amazon Original "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video. "Scatola" testo di Laura Pausini e Madame, musica di Madame, Laura Pausini, Shablo e Luca Faraone, in uscita per Atlantic Warner, è prodotta da Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame. "La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che ...

