Green pass nei negozi: dove sarà necessario a partire dal primo febbraio (Di martedì 18 gennaio 2022) Pronta una lista dei negozi dove, a partire dal primo febbraio, non sarà necessario presentare il Green pass. Tra questi, alimentari, farmacie e attività che vendono prodotti medicali, edicole, negozi per animali e carburanti. La linea è ormai decisa, anche se alcuni dettagli dovranno essere ancora definiti e le eccezioni riguarderanno pochissimi esercizi commerciali. LEGGI L'articolo proviene da Inews24.it.

