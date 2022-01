Green pass e quarantena, la sentenza di Senaldi: in Italia i veri sequestrati sono i vaccinati (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri Libero ha pubblicato un'intervista al professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, nel quale il luminare suggeriva di liberare i vaccinati positivi asintomatici dopo cinque giorni senza neppure bisogno di un tampone negativo. Gli ha risposto tal Fabio Ciciliano, membro del Comitato Tecnico Scientifico per meriti politico -burocratici, in quanto lavora come medico nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sostenendo che invece bisogna aspettare 21 giorni. La medicina da scrivania che fa la voce grossa per smentire l'esperienza della lotta al virus in ospedale e gli studi scientifici in laboratorio. Quale suicida, avendo il Covid e i numeri di telefono sia di Vaia sia di Ciciliano, alzerebbe la cornetta per affidarsi al secondo? Nessuno, eppure sono i Ciciliano, i Locatelli, i Brusaferro e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri Libero ha pubblicato un'intervista al professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, nel quale il luminare suggeriva di liberare ipositivi asintomatici dopo cinque giorni senza neppure bisogno di un tampone negativo. Gli ha risposto tal Fabio Ciciliano, membro del Comitato Tecnico Scientifico per meriti politico -burocratici, in quanto lavora come medico nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sostenendo che invece bisogna aspettare 21 giorni. La medicina da scrivania che fa la voce grossa per smentire l'esperienza della lotta al virus in ospedale e gli studi scientifici in laboratorio. Quale suicida, avendo il Covid e i numeri di telefono sia di Vaia sia di Ciciliano, alzerebbe la cornetta per affidarsi al secondo? Nessuno, eppurei Ciciliano, i Locatelli, i Brusaferro e ...

Advertising

AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - borghi_claudio : Capite perché le tabelle ISS sono state cambiate per mettere la colonna dei vaccinati da più di 120 giorni? Il capo… - donyp00288476 : RT @borghi_claudio: Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano vede… - gufolibero : RT @borghi_claudio: Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano vede… -