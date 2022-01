GF Vip 6, Delia Duran ha deciso: ecco cosa succede con Alex Belli (Di martedì 18 gennaio 2022) La bomba nella Casa del Grande Fratello Vip sesta edizione esplode alle cinque del pomeriggio e la fa detonare Delia Duran in un colloquio con Miriana Trevisan Nel bel mezzo del pomeriggio di martedì 18 gennaio la modella venezuelana prende la decisione definitiva La telenovela del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sembra essere arrivata al capolinea. —>>> Ti potrebbe interessare anche: “Ciccio tu vai per la tua strada che io vado per la mia”, lo… Lo certifica una frase molto netta e chiara della modella venezuelane e mostrata in esclusiva da Pomeriggio 5 nel corso della striscia pomeridiana di martedì 18 gennaio. Le ultime dichiarazioni di Delia Duran nella Casa: “Basta, lascio Alex” ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 gennaio 2022) La bomba nella Casa del Grande Fratello Vip sesta edizione esplode alle cinque del pomeriggio e la fa detonarein un colloquio con Miriana Trevisan Nel bel mezzo del pomeriggio di martedì 18 gennaio la modella venezuelana prende la decisione definitiva La telenovela del triangolo trae Soleil Sorge sembra essere arrivata al capolinea. —>>> Ti potrebbe interessare anche: “Ciccio tu vai per la tua strada che io vado per la mia”, lo… Lo certifica una frase molto netta e chiara della modella venezuelane e mostrata in esclusiva da Pomeriggio 5 nel corso della striscia pomeridiana di martedì 18 gennaio. Le ultime dichiarazioni dinella Casa: “Basta, lascio” ...

